В Великобритании женщина умерла от странной жажды

15 октября, ночью, 37-летней Смите Патил стало очень плохо. Об этом сообщает новостной портал Birmingham Live.
Женщина перед походом к врачу жаловалась на протяжении вечера на сильную жажду и сухость в горле. И только, когда ей стало еще хуже, она решила отправиться в больницу. В это время муж Патил повез детей к друзьям семьи.
Уже в больнице Смите стало намного хуже: ее вырвало в зале ожидания, после чего она потеряла сознание. Женщина умерла, когда ее муж не успел доехать до больницы. Причина смерти до сих пор неизвестна. У Патил осталось двое детей — шести и двух лет.
Ранее стало известно, что 23-летний Люк Браун получил симптомы смертельно опасной болезни за похмелье и умер через неделю после заражения. Мужчина вернулся из отпуска в Испании, после чего его самочувствие ухудшилось, начались судороги. Брауна срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у британца бактериальный менингит. Через неделю после пребывания в коме, он скончался.