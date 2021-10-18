В Бердске 50 классов в школах закрыты из-за пугающей заболеваемости коронавирусом

18 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 913 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления точного числа заболевших было взято 300 тестов. Также отмети, выздоровевших и выписанных 2434 человека.
На сегодняшний день выявлено 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2629 случаев коронавирусной инфекции.
Ситуация в образовательных организациях обстоит так: заболевших ковид – 100 воспитанников (СОШ - 51, ДС - 49) + 2 сотрудника. Контактных всего 2041, из них школы - 1325, сады - 716. Закрыты по ковиду: 43 группы в дошкольных учреждениях и 50 классов.
По ОРВИ закрыты 14 групп ДС и 2 класса. Полное приостановление деятельности по ОРВИ:
-ДС 24 с 12.10.2021 - 18.10.2021,
-ДС 26 с 12.10.2021 - 18.10.2021;
-ДС 28, ДС 16, ДС 27, ДС 12 с 13.10.2021 - 19.10.2021,
-ДС 6 с 18.10.2021-24.10.2021.