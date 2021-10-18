Какой будет погода 31 декабря 2021 года в Москве и Сибири

Уже не за горами начало зимы, которое у всех людей ассоциируется с Новым годом. Какой будет декабрь и какой будет погода в Новый год, уже сегодня хочет знать каждый человек. Всем бы хотелось, чтобы в Новогоднюю ночь на улице лежал снег и был легкий мороз, чтобы можно было выйти на улицу после боя курантов, посмотреть фейерверк и поздравить знакомых.
В Новый год в Сибири погода будет снежная. Этот регион будет во власти снежного циклона, поэтому люди в Новогодняя ночь получат именно ту погоду, которую они и хотели — снег и мороз. Средняя температура будет находиться в пределах -15 градусов Цельсия. Сильного ветра не предвидится.
В Москве 31 декабря средняя температура воздуха в дневные часы составит +2 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. Ночью возможно, выпадение осадков, как снега, так и дождя. Максимальная скорость ветра составит 4м/с. Но уже в январе погода начнет резко меняться. Тёплая погода сменится морозами и снегопадом. В ночные часы температура будет опускаться до -18 градусов. В феврале погода в Москве будет морозной и ветреной. Мощные воздушные потоки в Московской области будут прогрессировать до наступления весны. Январь и февраль в Москве будет снежный, как и в прошлом году.
Жители Москвы, в отличие от жителей Сибири не смогут на Новый год насладиться зимней сказкой со снегом и морозом, однако это вовсе не повод для плохого настроения. Ведь впереди 10 дней новогодних каникул, которые можно провести с пользой для ума и тела.