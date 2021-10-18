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Солиста Rammstein Тилля Линдеманна увидели в гримерке Мари Краймбрери с букетом

10:47:2810/18/2021
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58-летнего Тилля Линдеманна засекли в компании 29-летней певицы Мари Краймбрери.

Сама же певица не дает никаких комментариев по этому поводу. Фото: Instagram marikraimbrery

Недавно у Мари Краймбрери прошел концерт в Москве, на который прибыл солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Многие заметили, как музыкант в сопровождении своей компании зашел в гримерку девушки, где ей вручили букет.

С молодой певицей он провел в гримерке 10 минут. А затем ушел в VIP-зал, откуда наблюдал за концертом Краймбрери. Отметим, еще в апреле Линдеманна заметили на свидании с россиянкой.

Напомним, в романе с немецким рокером подозревали и Светлану Лободу. Ходили слухи о ее беременности. Краймбрери тоже замешана в одном из скандалов со Светланой. Так, в декабре 2020 года на юбилейном концерте «Золотой граммофон» между певицами возник конфликт из-за ванны. Как оказалось, обе артистки хотели использовать один реквизит, и в итоге, номера певиц стояли рядом по очереди. Это вызвало недовольство Лободы, в итоге отказавшейся выступать.

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