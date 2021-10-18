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Фермеры держали в рабстве несколько человек: Истощенные и избитые люди работали по 18 часов за еду

11:40:0310/18/2021
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В ужасных условиях приходилось жить нескольким мужчинам на ферме в Венгрии. Они жили в сгоревшем доме и даже в сломанном микроавтобусе.

В Венгрии на ферме работали рабы, один из которых несколько лет жил в машине. Фото: police.hu

В Венгрии полиция задержала семью фермеров - они использовали рабский труд чужих мужчин, заставляя их работать по 14-18 часов за еду, которую тоже не всегда предоставляли.

У мужчин выбитые зубы и сломанные носы — награда за несколько лет работы на лошадиной ферме. Задержанные муж и жена держали работников в страхе и постоянно их избивали. "Рабы" должны были содержать более десятка лошадей, кормить домашних животных и выполнять другую работу по дому,  сообщили в штаб-квартире полиции округа Фейер.

Жить они были вынуждены в сгоревшем доме с дырявой крышей без отопления и воды. Одному "повезло" еще больше - он жил в сломанном микроавтобусе.

Полицейские нашли мужчин в сильно истощенном состоянии. Кормили рабов нерегулярно, а работать приходилось весь световой день, а то и больше.

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