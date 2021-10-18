Фермеры держали в рабстве несколько человек: Истощенные и избитые люди работали по 18 часов за еду

В Венгрии полиция задержала семью фермеров - они использовали рабский труд чужих мужчин, заставляя их работать по 14-18 часов за еду, которую тоже не всегда предоставляли.
У мужчин выбитые зубы и сломанные носы — награда за несколько лет работы на лошадиной ферме. Задержанные муж и жена держали работников в страхе и постоянно их избивали. "Рабы" должны были содержать более десятка лошадей, кормить домашних животных и выполнять другую работу по дому, сообщили в штаб-квартире полиции округа Фейер.
Жить они были вынуждены в сгоревшем доме с дырявой крышей без отопления и воды. Одному "повезло" еще больше - он жил в сломанном микроавтобусе.
Полицейские нашли мужчин в сильно истощенном состоянии. Кормили рабов нерегулярно, а работать приходилось весь световой день, а то и больше.