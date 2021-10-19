С Днем рождения Пророка Мухаммеда каждого мусульманина 19 октября – красивые открытки для отправки дорогим людям

Все мусульмане рождение пророка Мухаммеда отмечают,
И на утренний намаз всех с собой приглашают!
Жизнь и смерть пророка отмечают, бедным помогают,
И все тогда в жизни будет великолепной от края до края!
Духовность и честность, справедливость стоит на первом месте,
И все помогают в этот день друг другу обрести милосердие!
Всех мусульман со святым и чистым праздником поздравляем,
Поддерживать друг друга мы, как и Мухаммед, призываем!
В милосердии не усомнится его ни один мусульманин,
Все смотрели, на его поступки и тогда и сейчас, хороши!
Великий Мавлид аб-Наби все мусульмане отмечают,
И друг друга с этим праздником поздравляют!
Вспоминают как жил Мухаммед и как ушел на небеса,
И за собой много людей идти по вере приглашают!
Счастья, веры глубокой хочу верующим пожелать,
Быть милосердными, радостными и никогда не унывать!
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Мусульмане сегодня отмечают свой главный праздник,
С Мавлид аб-Наби ознакомим и тебя, юный проказник!
В этот день все вспоминают жизнь этого пророка,
И призывы его не относится друг к другу жестоко!
Пусть он освещает весь путь, что нам дано пройти,
И никогда пусть не допустит, чтобы мы свернули с пути!
Помогать надо бедным и неимущим людям в мире всегда,
И оставаться справедливыми на все наши года!
Стихи: pozdravkin.com
Изображения: Pixabay