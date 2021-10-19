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Какой сегодня церковный праздник 19 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:0310/18/2021
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В этот праздник традиционно пекут хлеб, крошки от которого принято отдавать именинникам и людям с ослабленным здоровьем.

Если в этот день рождается ребенок, то печется каравай из пшеничной муки. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 19 октября 2021
Апостола Фомы

Народные праздники и приметы

Фомин день
В этот день почитают память апостола Фомы – одного из 12 учеников Иисуса Христа.

В этот праздник традиционно пекут хлеб, крошки от которого принято отдавать именинникам и людям с ослабленным здоровьем.

Если в этот день рождается ребенок, то печется каравай из пшеничной муки. От него отламывают краюшку, посыпают солью и подносят к младенцу.

На Руси в этот праздник девочек, которым исполнилось 7 лет, начинали обучать ткацкому делу.

Прилетели северные птицы – к ранним холодам.

Приметы:

- Первый снег сухой – обещает хорошее лето.
- Считается, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы.
- Дым столбом – к вёдру, дым волоком – к ненастью.
- Вороны собираются в стаи – по приметам жди ненастной погоды.
- Если в этот день нет ветра, то следует ожидать похолодание.

Источник: my-calend.ru

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