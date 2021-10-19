Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 октября 2021 в России и мире

12:20:5010/19/2021
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 19 октября 2021 года.

19 октября - День написания письма в будущее. Фото: Pixabay.com

• Международный день джина с тоником (International Gin and Tonic Day)
• День написания письма в будущее
• Всероссийский день лицеиста
• День памяти святого апостола Фомы
• Мусульманский праздник «Мавлид ан-Наби», Рождение Пророка Мухаммеда (Maulid un-Nabi, Birth of the Prophet)
• Праздник иконы Божией Матери Арапетская (Аравийская)
• Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day)
• День «Оцените свою жизнь» (Evaluate Your Life Day)
• День раздавленных пузырей
• День «Одевайся как придурок» (Dress Like a Dork Day) - США
• День супа из морепродуктов (National Seafood Bisque Day) - США
• День новых друзей (National New Friends Day) - США
• День спасателя - Казахстан
• LGBT Center Awareness Day - США
• День юриста - Молдова
• День борьбы с псориатическим артритом (National Psoriatic Arthritis Day) - Канада
• День святого Ивана Рильского чудотворца - Болгария
• День аптечного техника (National Pharmacy Technician Day) - США
• День работников социальной защиты и профсоюзов - Кыргызстан
• День перуанско-африканской дружбы (Peruvian-African Friendship Day) - Перу
• День Конституции - Ниуэ
• День ракетно-артиллерийских войск - Армения
• Pro-Life Day of Silent Solidarity - США
• День штата Кентукки (National Kentucky Day) - США
• Праздник урожая «Шарад Пурнима» (Sharad Purnima) - Индия
• День беатификации матери Терезы (Mother Teresa Beatification Day) - Албания
• Коджаграт Пурнима (Kojagrat Purnima) - Непал
• Именины у Макара, Земовита, Ивана, Никанора
• Фомин день (Фома - Большая крома)

Важные события

• 19 октября 1867 года запатентован самолет с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем
• 19 октября 1920 года основан Уральский государственный университет имени А. М. Горького (УрГУ)
• 19 октября 1943 года в США открыт антибиотик стрептомицин
• 19 октября 1988 года состоялся первый полёт многоцелевого вертолёта с газотурбинным двигателем Ка-126
• 19 октября 1992 года основано Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) - Отдел «К» МВД России
• 19 октября 2011 года рассчитано значение числа «Пи» с точностью в 10 триллионов знаков после запятой

Источник:kakoysegodnyaprazdnik.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные событиякакой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 октября 2021 в России и мире
12:20:50 10/19/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 октября 2021 в России и мире
С Днем рождения Пророка Мухаммеда каждого мусульманина 19 октября – красивые открытки для отправки дорогим людям
12:15:51 10/19/2021
С Днем рождения Пророка Мухаммеда каждого мусульманина 19 октября – красивые открытки для отправки дорогим людям
БердскПогода в Бердске 19 октября 2021: если снег выпадет в этот день, то зима наступит в ноябре
11:30:52 10/18/2021
Погода в Бердске 19 октября 2021: если снег выпадет в этот день, то зима наступит в ноябре
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит отказалась от фамилии одного из родителей в своем имени
11:00:22 10/18/2021
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит отказалась от фамилии одного из родителей в своем имени
Работа мечты за 24 000 фунтов: спать и смотреть Netflix. Что еще нужно делать?
10:30:16 10/18/2021
Работа мечты за 24 000 фунтов: спать и смотреть Netflix. Что еще нужно делать?
Какие цветы можно высадить в октябре и ноябре, чтобы весной сад радовал вас?
10:00:05 10/18/2021
Какие цветы можно высадить в октябре и ноябре, чтобы весной сад радовал вас?
Что нельзя и что нужно есть при выпадении волос? 5 запретных продуктов
9:30:31 10/18/2021
Что нельзя и что нужно есть при выпадении волос? 5 запретных продуктов
Как уменьшить количество съедаемой соли и чем она опасна?
8:00:00 10/18/2021
Как уменьшить количество съедаемой соли и чем она опасна?
Ford Mustang стал лучшим по индексу Made in America в 2021 году. Кто расположился за ним?
7:30:28 10/18/2021
Ford Mustang стал лучшим по индексу Made in America в 2021 году. Кто расположился за ним?
Какая сегодня магнитная буря: даты геоударов в конце октября и в ноябре 2021 года? Что нельзя делать и как облегчить состояние метеочувствительным?
4:00:53 10/18/2021
Какая сегодня магнитная буря: даты геоударов в конце октября и в ноябре 2021 года? Что нельзя делать и как облегчить состояние метеочувствительным?