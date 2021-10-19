Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 октября 2021 в России и мире

• Международный день джина с тоником (International Gin and Tonic Day)
• День написания письма в будущее
• Всероссийский день лицеиста
• День памяти святого апостола Фомы
• Мусульманский праздник «Мавлид ан-Наби», Рождение Пророка Мухаммеда (Maulid un-Nabi, Birth of the Prophet)
• Праздник иконы Божией Матери Арапетская (Аравийская)
• Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day)
• День «Оцените свою жизнь» (Evaluate Your Life Day)
• День раздавленных пузырей
• День «Одевайся как придурок» (Dress Like a Dork Day) - США
• День супа из морепродуктов (National Seafood Bisque Day) - США
• День новых друзей (National New Friends Day) - США
• День спасателя - Казахстан
• LGBT Center Awareness Day - США
• День юриста - Молдова
• День борьбы с псориатическим артритом (National Psoriatic Arthritis Day) - Канада
• День святого Ивана Рильского чудотворца - Болгария
• День аптечного техника (National Pharmacy Technician Day) - США
• День работников социальной защиты и профсоюзов - Кыргызстан
• День перуанско-африканской дружбы (Peruvian-African Friendship Day) - Перу
• День Конституции - Ниуэ
• День ракетно-артиллерийских войск - Армения
• Pro-Life Day of Silent Solidarity - США
• День штата Кентукки (National Kentucky Day) - США
• Праздник урожая «Шарад Пурнима» (Sharad Purnima) - Индия
• День беатификации матери Терезы (Mother Teresa Beatification Day) - Албания
• Коджаграт Пурнима (Kojagrat Purnima) - Непал
• Именины у Макара, Земовита, Ивана, Никанора
• Фомин день (Фома - Большая крома)
Важные события
• 19 октября 1867 года запатентован самолет с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем
• 19 октября 1920 года основан Уральский государственный университет имени А. М. Горького (УрГУ)
• 19 октября 1943 года в США открыт антибиотик стрептомицин
• 19 октября 1988 года состоялся первый полёт многоцелевого вертолёта с газотурбинным двигателем Ка-126
• 19 октября 1992 года основано Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) - Отдел «К» МВД России
• 19 октября 2011 года рассчитано значение числа «Пи» с точностью в 10 триллионов знаков после запятой
Источник:kakoysegodnyaprazdnik.ru