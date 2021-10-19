Сергей Лавров заявил, что работа постпредставительства России при НАТО приостановлена

С 1 ноября Россия приостанавливает работу постпредставительства при НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат добавил, что также свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве.
Стоит отметить, что такое решение было принято в ответ на действия как раз-таки Североатлантического альянса, который лишил аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке.
Сергей Лавров указал на нежелание военного блока участвовать в диалоге. Дипломат перенаправил натовцев для решения каких-либо проблем на российского посла в Бельгии, который эффективно ведет свою работу и обеспечивает взаимно хорошие отношения между Россией и Королевством Бельгия.
Но в ответ на действия Российских политиков, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску призналась, что ведомство сожалеет о решении России приостановить деятельность своего представительства.
При этом Лунгеску дополнила, что альянс готов вести диалог с Россией после закрытия миссий, в том числе через Совет Россия-НАТО. Но добавила, что они продолжат сохранять эффективную оборону в ответ на агрессивные действия России.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, североатлантический альянс имеет антироссийскую направленность. Он подчеркнул, что это объективная реальность, которая подтверждается действиями военного блока.