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19.10
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Сергей Лавров заявил, что работа постпредставительства России при НАТО приостановлена

2:10:2110/19/2021
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Решение вступит в силу уже с 1 ноября.

Сергей Лавров рассказал о причинах такого решения. Фото: Кремлин.Ру

С 1 ноября Россия приостанавливает работу постпредставительства при НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат добавил, что также свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве.

Стоит отметить, что такое решение было принято в ответ на действия как раз-таки Североатлантического альянса, который лишил аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке.

Сергей Лавров указал на нежелание военного блока участвовать в диалоге. Дипломат перенаправил натовцев для решения каких-либо проблем на российского посла в Бельгии, который эффективно ведет свою работу и обеспечивает взаимно хорошие отношения между Россией и Королевством Бельгия.

Но в ответ на действия Российских политиков, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску призналась, что ведомство сожалеет о решении России приостановить деятельность своего представительства.

При этом Лунгеску дополнила, что альянс готов вести диалог с Россией после закрытия миссий, в том числе через Совет Россия-НАТО. Но добавила, что они продолжат сохранять эффективную оборону в ответ на агрессивные действия России.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, североатлантический альянс имеет антироссийскую направленность. Он подчеркнул, что это объективная реальность, которая подтверждается действиями военного блока.

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