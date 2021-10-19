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19.10
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Привившимся от коронавируса россиянам хотят давать деньги

2:30:0110/19/2021
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Депутаты Госдумы обеспокоены низким числом привившихся граждан, и придумывают стимулирующие выплаты.

В России власти стараются подтолкнуть народ к вакцинации любыми поощрениями. Фото: Pixabay.com

В России заболеваемость коронавирусом растет с каждым днем. Показатели статистики ежедневно бьет рекорды даже в самый пик пандемии. Но граждане не особо хотят активно идти прививаться, ссылаясь на мнение знакомых, друзей. Поэтому, депутаты Госдумы хотят ввести денежные премии всем привившимся от коронавируса россиянам. Об этом рассказал в эфире радио «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Также он добавил, что пока сумма премии не установлена и каждый регион будет регулировать ее размер сам. Но по замыслу политиков, она не должна быть маленькой.

Федот Тумусов добавил, что каждого привившегося следует страховать на 10 миллионов рублей. Именно благодаря таким мерам поддержки, россияне будут уверены в вакцине и ее безопасности.

Напомним, какие только поощрения не придумали власти. Так в Москве предложили каждому привившемуся пенсионеры выплачивать по 10 тысяч рублей, также идет розыгрыш квартир среди всех привитых москвичей. А с 1 сентября запустили розыгрыш для привившихся россиян, в котором разыгрывается тысяча наград по 100 тысяч рублей среди россиян старше 18 лет.

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вакцинацияпремииденежные средства
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