В Екатеринбурге воспитанник детского сада пытался задушить одногруппника веревкой

На днях в Екатеринбурге в детском саду №55 один ребенок чуть не задушил другого. Об этом рассказала мама пострадавшего мальчика изданию URA.RU.
Как отметила женщина, руководство детского сада решило скрыть факт удушения. Но он потом все-равно вскрылся.
По рассказам самой мамы, во время игры один ребенок подошел к другому и накинул на шею веревку, после чего начал душить. Сын женщины кричал несколько минут, но воспитательница не подошла, так как в группе ее просто не было. За товарища заступилась маленькая девочка и выгнала хулигана из группы.
Женщина заявила, что мальчик-обидчик уже не первый раз нападает на детей. Уже нескольким детям он разбил голову и продолжает бить товарищей. Но абсолютно никто на это н реагирует.
У пострадавшего ребенка появились панические атаки, а также перепады настроения. Мама мальчика уверена, что теперь ему потребуется помощь психолога. Также мать ребенка заявила, что обратилась в правоохранительные органы.