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19.10
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В Екатеринбурге воспитанник детского сада пытался задушить одногруппника веревкой

2:45:3910/19/2021
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В момент удушения воспитателя не было рядом, она даже не среагировала на крики ребенка.

Руководство детского сада никак не реагирует на постоянные избиения детей. Фото: Pixabay.com

На днях в Екатеринбурге в детском саду №55 один ребенок чуть не задушил другого. Об этом рассказала мама пострадавшего мальчика изданию URA.RU.

Как отметила женщина, руководство детского сада решило скрыть факт удушения. Но он потом все-равно вскрылся.

По рассказам самой мамы, во время игры один ребенок подошел к другому и накинул на шею веревку, после чего начал душить. Сын женщины кричал несколько минут, но воспитательница не подошла, так как в группе ее просто не было. За товарища заступилась маленькая девочка и выгнала хулигана из группы.

Женщина заявила, что мальчик-обидчик уже не первый раз нападает на детей. Уже нескольким детям он разбил голову и продолжает бить товарищей. Но абсолютно никто на это н реагирует.

У пострадавшего ребенка появились панические атаки, а также перепады настроения. Мама мальчика уверена, что теперь ему потребуется помощь психолога. Также мать ребенка заявила, что обратилась в правоохранительные органы.

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