В Бердске идет активная рубка леса. Но власти утверждают, что это необходимость

В твиттер-аккаунте департамента информационной политики Новосибирской области сообщается, что вырубка леса на территории Бердского лесхоза касается только аварийных деревьев.
Но перед этим сообщением местные жители возмущались, что деревья рубят поголовно, штабелями складывают многолетние сосны на территории Бердского лесхоза в районе пляжа «Дюны» и Бердской косы. Однако, во всех постах администрации говорится о санитарной уборке аварийных и сухостойных деревьев.
Очевидцы удивлены, срубленные деревья совершенно не похожи на аварийные, а вполне себе здоровые, крупные, отборные сосны. Также отметим, что в этом курортном районе сейчас идет строительство жилого комплекса "Морской", южнее парка «Старый Бердск» и Бердской косы.
Как стало известно, выручка АО «Бердский лесхоз» в 2020 году составила 78,6 млн рублей. Чистая прибыль — 50 тыс. Компанию возглавляет Валерий Носков, который руководил учреждением и до приватизации. Раньше Лесхоз был полностью государственным предприятием области, но потом его приватизировали в АО «Бердский лесхоз» со стопроцентным участием регионального правительства.