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19.10
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В Бердске идет активная рубка леса. Но власти утверждают, что это необходимость

3:06:4510/19/2021
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Чиновники говорят, что спиливают только аварийные деревья.

Местные жители обеспокоены несостыковкой: власти говорят об аварийных деревьях, а вырубаются здоровые. Фото: Pixabay.com

В твиттер-аккаунте департамента информационной политики Новосибирской области сообщается, что вырубка леса на территории Бердского лесхоза касается только аварийных деревьев.

Комментарий от местных властей. Фото: Twitter @InternetOtdel

Но перед этим сообщением местные жители возмущались, что деревья рубят поголовно, штабелями складывают многолетние сосны на территории Бердского лесхоза в районе пляжа «Дюны» и Бердской косы. Однако, во всех постах администрации говорится о санитарной уборке аварийных и сухостойных деревьев.

Очевидцы удивлены, срубленные деревья совершенно не похожи на аварийные, а вполне себе здоровые, крупные, отборные сосны. Также отметим, что в этом курортном районе сейчас идет строительство жилого комплекса "Морской", южнее парка «Старый Бердск» и Бердской косы.

Как стало известно, выручка АО «Бердский лесхоз» в 2020 году составила 78,6 млн рублей. Чистая прибыль — 50 тыс. Компанию возглавляет Валерий Носков, который руководил учреждением и до приватизации. Раньше Лесхоз был полностью государственным предприятием области, но потом его приватизировали в АО «Бердский лесхоз» со стопроцентным участием регионального правительства.

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вырубка лесаочевидцыБердск
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От редакции

Как вы думаете, в чем здесь правда?

Аноним, 19 октября 2021 3:16:35
ООО, сейчас соберутся специалисты природных ресурсов, которые по фото определяют аварийность деревьев и уверены, что во время санитарной и ландшафтной вырубки убирают только аварийные деревья и сухостой.
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