Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске в магазине мужчина жестоко избил покупателя у кассы

3:29:2810/19/2021
0

Инцидент был устроен специально в качестве отвлекающего маневра.

Расследование дела продолжается. Фото: Pixabay.com

В среду, 13 октября, вечером новосибирец Юрий поспешил в супермаркет на улице Авиастроителей в Дзержинском районе за продуктами домой.

Ближе к половине шестого вечера на кассе собралась очередь из шести человек. За пострадавшим находился мужчина, который возмущался таким скоплением людей. Но больше всего претензий мужчина высказывал в адрес бабушки лет 90.

Юрий неоднократно предложил пропустить мужчину вперед, а после очередного предложения мужчина из очереди начал драку с ударов по лицу. Пострадавший получил рассечение брови и множественные гематомы.

Дебошир скрылся. После Юрию вызвали скорую, которая оказала мужчине первую помощь, а полицию он не дождался - написал заявление позже.

Оказалось, этот скандал был устроен специально, в качестве отвлекающего маневра. Так как вместе с обидчиком в магазине находилось, предположительно, еще трое воров.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дракаинцидентмагазин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы спокойно стоите в очередях?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске идет активная рубка леса. Но региональные власти утверждают, что это необходимость
3:06:45 10/19/2021
В Бердске идет активная рубка леса. Но региональные власти утверждают, что это необходимость
20 октября - праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»: история святыни и мощная молитва
3:00:08 10/19/2021
20 октября - праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»: история святыни и мощная молитва
В Екатеринбурге воспитанник детского сада пытался задушить одногруппника веревкой
2:45:39 10/19/2021
В Екатеринбурге воспитанник детского сада пытался задушить одногруппника веревкой
19 октября – день рождения пророка Мухаммеда: важные запреты и дела для каждого мусульманина в радостный и светлый день
2:30:42 10/19/2021
19 октября – день рождения пророка Мухаммеда: важные запреты и дела для каждого мусульманина в радостный и светлый день
Привившимся от коронавируса россиянам хотят давать деньги
2:30:01 10/19/2021
Привившимся от коронавируса россиянам хотят давать деньги
Сергей Лавров заявил, что работа постпредставительства России при НАТО приостановлена
2:10:21 10/19/2021
Сергей Лавров заявил, что работа постпредставительства России при НАТО приостановлена
Молитва апостолу Фоме от всех невзгод и неверия
2:00:38 10/19/2021
Молитва апостолу Фоме от всех невзгод и неверия
Грешно ли работать 19 октября в день апостола Фомы?
1:30:06 10/19/2021
Грешно ли работать 19 октября в день апостола Фомы?
Необычные поздравления самим себе и друзьям в День «Оцените свою жизнь» 19 октября
1:15:33 10/19/2021
Необычные поздравления самим себе и друзьям в День «Оцените свою жизнь» 19 октября
Фомин день: почему 19 октября обязательно испечь хлеб и краюшки отдать именинникам и больным
1:00:21 10/19/2021
Фомин день: почему 19 октября обязательно испечь хлеб и краюшки отдать именинникам и больным