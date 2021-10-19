В Новосибирске в магазине мужчина жестоко избил покупателя у кассы

В среду, 13 октября, вечером новосибирец Юрий поспешил в супермаркет на улице Авиастроителей в Дзержинском районе за продуктами домой.
Ближе к половине шестого вечера на кассе собралась очередь из шести человек. За пострадавшим находился мужчина, который возмущался таким скоплением людей. Но больше всего претензий мужчина высказывал в адрес бабушки лет 90.
Юрий неоднократно предложил пропустить мужчину вперед, а после очередного предложения мужчина из очереди начал драку с ударов по лицу. Пострадавший получил рассечение брови и множественные гематомы.
Дебошир скрылся. После Юрию вызвали скорую, которая оказала мужчине первую помощь, а полицию он не дождался - написал заявление позже.
Оказалось, этот скандал был устроен специально, в качестве отвлекающего маневра. Так как вместе с обидчиком в магазине находилось, предположительно, еще трое воров.