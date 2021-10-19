В Новосибирской области больше 1200 человек подписали петицию об отмене обязательной вакцинации

На днях на портале change.org появилась петиция об отмене принудительной вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области. Создал документ житель Новосибирска Иван Кабанов. Мужчина адресовал требование региональному правительству, местному управлению Роспотребнадзора и Законодательному собранию.
Иван отметил, что люди должны иметь право на отказ от медицинского вмешательства. Введение обязательной вакцинации он назвал нарушением демократических свобод.
На момент публикации материала петицию подписали более 1 200 человек. Следующая цель — 1 500 подписей.
Очень многие согласны с мнением сибиряка, так как либо не хотят делать вакцину из-за ее принудительного характера, либо не доверяют российской вакцине.
Напомним, обязательную вакцинацию от коронавируса в Новосибирской области ввели с 12 октября для работников сферы услуг и государственных служащих, так как количество заболевших растет с невероятной скоростью.