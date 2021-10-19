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19.10
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На Алтае женщина 14 месяцев ходила беременной

5:52:0310/19/2021
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В ПФР ей отказали в пособии, заявив, что на встала на учет на 57 неделе беременности.

Молодя мама добилась своего и ей начислили ежемесячную выплату. Фото: Pixabay.com

В Барнауле из-за ошибки в документах женщина оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.

Ранее местная жительница пожаловалась в соцсетях на то, что в ПФР ей отказали в выплате пособия для вставших на учет в ранние сроки. Как оказалось, в ведомстве отказали из-за того, что она якобы обратилась в поликлинику на позднем сроке — в 57 недель. Напомним, обычно, вся беременность проходит за 40 недель. Женщина опубликовала скан отказа.

Потом ПФР объяснили, что это некорректные сведения, поступившие из медицинской организации, а решение об отказе вынесено автоматически.

Молодая мама родила 29.04.2022, и тогда сформировали новый сертификат. Женщине назначили ежемесячное пособие в размере 5744,0 рубля.

В пресс-службе ПФР предупредили, что такие случаи отказов очень редкие и отрабатываются оперативно и индивидуально. При возникновении проблем жителей края просят звонить в контактный центр Пенсионного фонда.

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