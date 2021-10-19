На Алтае женщина 14 месяцев ходила беременной

В Барнауле из-за ошибки в документах женщина оказалась на 14-м месяце беременности, сообщили в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.
Ранее местная жительница пожаловалась в соцсетях на то, что в ПФР ей отказали в выплате пособия для вставших на учет в ранние сроки. Как оказалось, в ведомстве отказали из-за того, что она якобы обратилась в поликлинику на позднем сроке — в 57 недель. Напомним, обычно, вся беременность проходит за 40 недель. Женщина опубликовала скан отказа.
Потом ПФР объяснили, что это некорректные сведения, поступившие из медицинской организации, а решение об отказе вынесено автоматически.
Молодая мама родила 29.04.2022, и тогда сформировали новый сертификат. Женщине назначили ежемесячное пособие в размере 5744,0 рубля.
В пресс-службе ПФР предупредили, что такие случаи отказов очень редкие и отрабатываются оперативно и индивидуально. При возникновении проблем жителей края просят звонить в контактный центр Пенсионного фонда.