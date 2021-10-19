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Мать убитой школьницы в Вологде только спустя сутки пошла в полицию: Новые подробности шокирующего убийства 9-летней девочки

7:32:1610/19/2021,Дарья Костина
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Близкая знакомая мамы Марии поделилась с «Курьер.Среда», что раньше ее подруга алкоголь не пила. Семья жила вместе с бабушкой и отчимом, и все было нормально.

Нашли труп ребенка в квартире у 40-летней женщины, которая, по некоторым данным, страдала психическим заболеванием. Фото: СК РФ по Вологодской области

18 октября Вологду и всю страну потрясла очередная трагедия: нашли тело 9-летней девочки с признаками насильственной смерти. Девочка вышла из дома 16 октября в родной Вологде и живой больше ее не видели. Почти два дня больше 500 человек искали школьницу. Проверяли все: подвалы, подъезды, улицы, гаражи и все заброшенные дома. Но нашли труп ребенка в квартире у 40-летней женщины, которая, по некоторым данным, страдала психическим заболеванием. СК Вологды сразу возбудил уголовное дело по факту убийства малолетней. Женщину, обвиняемую в преступлении, следователи сняли с поезда в Карелии.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел совместно с сотрудниками отдела криминалистики регионального следственного управления и УМВД России по Вологодской области местонахождение женщины 1981 года рождения установлено на территории Республики Карелия. Женщина, являясь жительницей областного центра, встретила ребенка на улице города 16 октября 2021 года. Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, расположенную в переулке Долгом, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона, - сообщает СК РФ по Вологодской области.

Известно, что женщина втерлась в доверие двум девочкам, однако другой удалось сбежать из квартиры подозреваемой. Журналисты «Курьер.Среда» 19 октября пообщались со знакомыми семьи погибшей девочки и волонтерами, которые нашли пропавшую школьницу.

«Никогда не разговаривайте с незнакомками!» или как масло помогло спасти жизнь одной из похищенных девочек в Вологде.

Похищенных незнакомкой было двое: 9-летняя Мария (имя изменено - прим. редакции) и ее одногодка Алла (имя изменено - прим.редакции). Школьниц подозреваемая встретила на улице, а потом повела в магазин недалеко от своего дома. Именно там лицо незнакомки попало на камеры видеонаблюдения и это помогло найти преступницу. Как именно женщина заманила девочек - загадка. Но известно, что Алле удалось убежать из квартиры 40-летней женщины: якобы девочку послали в магазин за маслом, но та убежала домой. О подозреваемой известно, что ранее женщину лишили родительских прав, правда, неизвестно по какой причине точно. Женщина стояла на учете в ПДН.

В беседе с «Курьер.Среда» 19 октября руководитель поискового отряда «ЮК-СПАС» Александр Громов рассказал, как шли поиски Марии. В поисках школьницы участвовало больше 500 человек со всей Вологды.

- Поиски начались спустя больше суток, в течении часа выехали на место в пункт полиции. Потом дом смотрели, отрабатывали кварталы, улицы, подвалы. Люди помогали в поисках. Отрабатывались различные версии. Вчера днем нашли портфель девочки и пошли туда, в те квадраты, где его обнаружили. Потом по камерам нашли женщину взрослую и тут уже полиция начала ее искать. Нашли квартиру, вскрыли, а там труп девочки, - рассказывает руководитель поискового отряда Александр Громов.

«Нагуляется и придет»: мать пропавшей школьницы только спустя сутки пошла в полицию, а сама 9-летняя Мария любила сидеть в гостях у соседей.

О семье руководитель поискового отряда «ЮК-СПАС» Александр Громов рассказал «Курьер.Среда» 19 октября, что когда волонтеры пришли домой к девочке, то дверь открыла бабушка, а мама 9-летней пропавшей была в алкогольном опьянении. У девочки есть старший брат, а жила семья с бабушкой и отчимом. Александр также поделился, что отряд хочет помочь в организации похорон ребенка, ведь очевидно, что денег на похороны у семьи девочки нет. За последние пару месяцев по всей стране произошло несколько громких убийств несовершеннолетних: в Перми сосед изнасиловал и убил 9-летнюю школьницу, в Кузбассе школьный слесарь заманил двух девочек в хижину, надругался, а затем задушил. Александр считает, что зачастую виноваты сами родители.

- Пришли к маме в первую ночь поисков. Вообще, в полицию она заявила после суток. Родня не участвовала в поисках. Нагуляется и придет - нам сказали... Пытались выяснить, в чем была элементарно одета девочка. Здесь вина родителей, конечно. Девочка вечно у соседей была и домой не хотела идти. Ведь дома своего уголка не было практически, спала на кресле. Но я думаю, что маме будет нелегко с этим жить. Есть еще братик у нее. У нас ровно 10 лет назад был похожий случай, - поделился руководитель поискового отряда «ЮК-СПАС» Александр Громов.

Однако близкая знакомая мамы Марии поделилась с «Курьер.Среда», что раньше ее подруга алкоголь не пила. Семья жила вместе с бабушкой и отчимом, и все было нормально.

- Я уже как 4 года не живу Вологде, а когда, Маша ещё маленькая была. Заходила в гости и все нормально было. Мать не бухала! Бабушка с ними жила и помогала. Жаль, конечно, мне девочку, нет слов. Как так получилось, - сокрушается знакомая семьи погибшей.

Расследование уголовного дела продолжается. Что касается самой мамы погибшей школьницы, то в соцсетях накануне женщина оставляла запись с просьбой помочь найти дочь и даже свой номер телефона. Телефон женщина отключила. Очевидно, что женщина убита горем.

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