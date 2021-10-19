В Новосибирске ночью экипаж ДПС во время погони столкнулся с иномаркой

В ночь на 9 октября, несколько экипажей ДПС "летели" по Красному проспекту в погоне за нарушителем. На площади Ленина поперёк дорожного движения был расположен чёрный седан KIA K5. По информации очевидцев, столкновение с иномаркой произошло во время погони, а гнались инспекторы за УАЗом.
Как видно на кадрах, размещённого видео группой "АСТ-54", полицейские преследовали автомобиль сразу по двум направлениям центральной улицы города.
Полицейские во время погони врезались в уже стоявший автомобиль, водитель которого пропускал остальные экипажи.
Как сообщили в самом ГУ МВД, был замечен легковой автомобиль УАЗ, водитель которого подозрительно вел себя на дороге. Инспекторами ДПС была предпринята попытка к остановке данного автомобиля, однако водитель не выполнил законное требование инспектора ГИБДД и продолжил движение, нарушая Правила дорожного движения. Экипаж ГИБДД, включив проблесковые маяки и звуковой сигнал начал преследование данного автомобиля.
В итоге, было установлено, что за рулем находился 24-летний мужчина. У гражданина имелись видимые признаки опьянения. Мужчину задержали.
Добавим, что беглеца на УАЗе удалось остановить рядом с улицей Ипподромской. Автомобиль с места окончания погони увезли на эвакуаторе.