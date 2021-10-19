В Волгограде сеть "ЕбиДоеби" привлекли к ответственности за аморальную рекламу

Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) посчитало рекламу сети японских ресторанов суши «ЁбиДоЁби» аморальной и матерной, сообщает ведомство на своем сайте.
На саму рекламу пожаловались местные жители. Они были возмущены рекламным лозунгом компании «Не материмся и вкусно готовим. Набор "КуниЛи" 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi Rolls».
Изначально дело завели по отношению к владельцу местного ресторана, но тот сразу пояснил, что данные рекламные материалы исходят от красноярской компании-создателя франшизы.
Бизнесмен уточнил, что в переводе с японского «ЁбиДоЁби» означает выражение «день недели — суббота», а «КуниЛи» — «страна, государство».
Таким образом УФАС привлекли к ответственности ООО «ЁбиДоЁби». Ведомство планирует обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы добиться смены фирменного наименования компании.