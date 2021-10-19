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В Волгограде сеть "ЕбиДоеби" привлекли к ответственности за аморальную рекламу

7:10:1810/19/2021
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УФАС будет добиваться смены фирменного названия компании.

Претензии по поводу рекламы поступили от жителей города. Фото: Pixabay.com

Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) посчитало рекламу сети японских ресторанов суши «ЁбиДоЁби» аморальной и матерной, сообщает ведомство на своем сайте.

На саму рекламу пожаловались местные жители. Они были возмущены рекламным лозунгом компании «Не материмся и вкусно готовим. Набор "КуниЛи" 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi Rolls».

Изначально дело завели по отношению к владельцу местного ресторана, но тот сразу пояснил, что данные рекламные материалы исходят от красноярской компании-создателя франшизы.

Бизнесмен уточнил, что в переводе с японского «ЁбиДоЁби» означает выражение «день недели — суббота», а «КуниЛи» — «страна, государство».

Таким образом УФАС привлекли к ответственности ООО «ЁбиДоЁби». Ведомство планирует обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы добиться смены фирменного наименования компании.

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конфликтфраншизааморальное название
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