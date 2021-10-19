В Госдуму решили штрафовать россиян за нарушение содержания домашних животных

В правительстве высказали поддержку по поводу идеи Мособлдумы. Ведомство предлагает штрафовать граждан за неправильное содержание домашних животных, рассказал пресс-центр областного парламента.
Авторы проекта уверяют, что на сегодняшний день законодательством прописаны такие правила, но при этом отсутствует ответственность за их нарушения. Таким образом, штрафовать за несоответствие этим правилам фактически невозможно.
По данным пресс-центра, за несоблюдение перечня требований было решено установить штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от полутора до трех тысяч рублей.
Отметим, что на законопроект поступил ряд замечаний. Профильный комитет Мособлдумы доработает его, после чего он будет направлен в Госдуму России.