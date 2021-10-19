В Вологде подозреваемая в убийстве 9-летнего ребенка приставала к другим детям

В Вологде произошло страшное убийство маленькой девочки. Как потом стало известно, подозреваемая в убийстве уже стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Женщина больна шизофренией. Также ее лишили родительских прав, а детей отправили в детский дом.
Теперь по информации Рен-ТВ, жители Вологды рассказали, что задержанная убийца девятилетней девочки, 40-летняя горожанка, была замечена в домогательствах до других детей.
Так, жительница Вологды Виктория рассказала, что ее дочь увидела фотографию обвиняемой в сети и сказала матери, что эта женщина к ней подходила. Предполагаемая убийца интересовалась в каком классе учится девочка, но сама школьница попросила знакомого мужчину проводить ее до соседнего дома, чтобы незнакомка от нее отстала. Как считает Виктория, это спасло ее дочь от непоправимого поступка.
Напомним, ранее стало известно, что 40-летняя убийца заманила к себе домой двух школьниц. Одну она отпустила, а вторую убила.