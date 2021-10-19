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19.10
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В Липецке пенсионерка насмерть забила мужа лейкой от душа

7:41:2210/19/2021
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Теперь ее судьбу будет решать суд присяжных.

Женщина 10 раз ударила мужа лейкой от душа. Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Советском районном суде Липецка присяжные заседатели рассматривали дело 61-летней местной жительницы. Ее обвиняли в убийстве мужа. Как стало известно, все произошло в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года в одной из квартир города. Там, в ванной, было обнаружено тело 69-летнего мужчины. На нем нашли около 30 ран головы и лица, синяки, переломы хрящей носа. Подозрение сразу пало на супругу, но она заявила, что встретила его в квартир уже с травмами. Он хотел ее ударить, но женщина схватила лейку от душа и нанесла ему около 10 ударов, после чего он скончался. По её мнению, нанесённые ею телесные повреждения не могли повлечь наступление смерти.

Присяжные посчитали ее виновной, но отметили, что она заслуживает снисхождения при вынесении приговора. В итоге. Следующее заседание назначено на 1 ноября. Тогда и решится судьба женщины.

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