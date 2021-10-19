В России сервисы такси и доставки еды вводят новый сбор с клиентов

Теперь компании такси и доставки еды начнут вводить сервисный сбор с клиентов. Это обуславливается необходимостью в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру.
Как сообщил «Ситимобил», данные сборы не коснуться доходов непосредственно самих водителей, передает «Коммерсантъ». В пресс-службе компании уточнили, что сервисный сбор составит от 1 до 4,5 рублей и будет включен изначально в стоимость поездки.
Отечественные компании отмечают, что подобные фиксированные суммы уже есть как и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber, так и у «Яндекс Go».
Отметим, такой сбор появился у сервиса по доставке еды Delivery Club, который сразу же учитывается при заказе. А в октябре агрегатор «Яндекс-Еда» начал взимать комиссию за «работу сервиса». В обеих компаниях сервисный сбор не превышает 29 рублей.
Сами же пользователи сервисов негодуют по этому поводу.