Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске возле мусорных контейнеров нашли труп

8:44:2310/19/2021
0

Правоохранители пытаются установить личность погибшего.

Труп нашли возле контейнеров. Фото: ivabalk с сайта Pixabay

Сегодня, 19 октября, в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там возле мусорных контейнеров у дома №60 по улице Зорге был обнаружен труп. О страшной находке сообщили очевидцы порталу НГС. По их словам, возраст погибшего сложно определить по одежде – это может быть как ребенок, так и взрослый.

На месте работала Росгвардия. В ведомстве сообщили, что их сотрудники охраняли место происшествия до прибытия следственно-оперативной группы.

Чуть позже в полиции подтвердили факт обнаружения тела. По предварительной информации, погибший – взрослы мужчина, около 50-60 лет. Его личность пока не установлена.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мусорные контейнерынашли труппогибший
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какая может быть причина смерти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске возле мусорных контейнеров нашли труп
8:44:23 10/19/2021
В Новосибирске возле мусорных контейнеров нашли труп
В России сервисы такси и доставки еды вводят новый сбор с клиентов
8:36:10 10/19/2021
В России сервисы такси и доставки еды вводят новый сбор с клиентов
Ксения Собчак покинула страну после смертельного ДТП с ее участием
8:10:20 10/19/2021
Ксения Собчак покинула страну после смертельного ДТП с ее участием
В Вологде подозреваемая в убийстве 9-летнего ребенка приставала к другим детям
7:47:16 10/19/2021
В Вологде подозреваемая в убийстве 9-летнего ребенка приставала к другим детям
В Липецке пенсионерка насмерть забила мужа лейкой от душа
7:41:22 10/19/2021
В Липецке пенсионерка насмерть забила мужа лейкой от душа
Мать убитой школьницы в Вологде только спустя сутки пошла в полицию: Новые подробности шокирующего убийства 9-летней девочки
7:32:16 10/19/2021
Мать убитой школьницы в Вологде только спустя сутки пошла в полицию: Новые подробности шокирующего убийства 9-летней девочки
В Госдуму решили штрафовать россиян за нарушение содержания домашних животных
7:22:37 10/19/2021
В Госдуму решили штрафовать россиян за нарушение содержания домашних животных
Бердск«Девочки, не смотрите. Это меню для другого этажа»: В Бердске в отделении гинекологии ЦГБ появилось меню с колбаской, но кормить кашей не прекратили
7:19:58 10/19/2021
«Девочки, не смотрите. Это меню для другого этажа»: В Бердске в отделении гинекологии ЦГБ появилось меню с колбаской, но кормить кашей не прекратили
«Сидела в одних плавках»: в Красноярске свора собак напала на 8-летнюю девочку
7:18:09 10/19/2021
«Сидела в одних плавках»: в Красноярске свора собак напала на 8-летнюю девочку
В Волгограде сеть "ЕбиДоеби" привлекли к ответственности за аморальную рекламу
7:10:18 10/19/2021
В Волгограде сеть "ЕбиДоеби" привлекли к ответственности за аморальную рекламу