В Новосибирске возле мусорных контейнеров нашли труп

Сегодня, 19 октября, в Новосибирске произошло серьезное ЧП. Там возле мусорных контейнеров у дома №60 по улице Зорге был обнаружен труп. О страшной находке сообщили очевидцы порталу НГС. По их словам, возраст погибшего сложно определить по одежде – это может быть как ребенок, так и взрослый.
На месте работала Росгвардия. В ведомстве сообщили, что их сотрудники охраняли место происшествия до прибытия следственно-оперативной группы.
Чуть позже в полиции подтвердили факт обнаружения тела. По предварительной информации, погибший – взрослы мужчина, около 50-60 лет. Его личность пока не установлена.