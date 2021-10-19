На полет в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко ради съемок фильма "Вызов" потратили $100 млн

Садальский в Instagram сообщил о том, что на видеосъемку фильма "Вызов" в космосе вложили порядка 100 млн долларов. Также артист сообщил, что экономичнее было отразить космос в кадре видеомонтажом.
Он отметил, что такое действие - это "конвульсия Роскосмоса и Первого канала".
Он отметил, что космонавтика в России страдает и из-за коррупции. А такой кинематографический эксперимент угрожает космосу. Якобы полететь в космос сейчас можно без долгосрочной подготовки, из-за чего пропадает интерес к звездам.
Пользователи написали в комментариях, аргументируя свою позицию тем, что деньги стоило направить на лечение больных ребятишек.
Напомним, актриса Юлия Пересильд и известный режиссер Клим Шипенко 17 октября 2021 года вернулись из космоса после съемок кинокартины. Они пробыли в комическом пространстве 12 суток.