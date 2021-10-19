Сибиряк может сесть на 7 лет за кражу 300 рублей у подростка

Напомним, в тот день в отделении полиции №1 «Центральный» управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от местного жителя. Мужчина рассказал полиции, что вечером у одного из домов по улице Депутатской у его 16-летнего сына украли деньги.
Как позже выяснилось, коварный злодей похитил у парня 300 рублей.
Сотрудниками полиции были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В итоге, задержанным подозреваемым в совершении преступления оказался 18-летний местный житель. Молодой человек распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Добавим, по данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Уголовное дело направлено в суд. Максимальный срок наказания по этой статье - 7 лет лишения свободы.