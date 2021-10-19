В Вологде мать погибшей 9-летней девочки занималась проституцией. В отношении нее возбуждено дело

После гибели 9-летней девочки в Вологде в отношении ее матери возбуждено уголовное дело. Она подозревается в оставлении ребенка в опасности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Также возбуждено уголовное дело о халатности, в которой подозревают сотрудников органов профилактики, которые должны были следить за тем, как в семье содержатся дети.
Как стало известно изданию из источника в правоохранительных органах, мать убитой девочки постоянно пьет и, по предварительным данным, зарабатывает проституцией. Женщина поняла, что ее дочери нет дома только на следующий день после исчезновения ребенка. На опознание ездил ее «пьяный дядя».
Старший брат погибшей 2007 года рождения изъят из семьи. Сообщается, что подросток ведет асоциальный образ жизни.
В убийстве девочки подозревается 40-летняя Ульяна Ланская. Ее планируют поместить в психиатрическую больницу, для этого перевезут в Вологду из Беломорска, куда она доехала на поезде. Как стало известно, диагноз «шизофрения» ей поставили в прошлом году, тогда же подозреваемую лишили родительских прав в отношении двух собственных детей. Тетка воспитывает малолетнюю дочку и 16-летнего сына Ланской.
Ранее в "Курьер.Среда" сообщали, что в Вологде в квартире найдено тело 9-летней девочки, которую искали больше суток.