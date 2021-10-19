Санкциями за повторные нарушения обложит Роскомнадзор компанию Google

Роскомнадзор собирается обложить штрафами компанию Google в судебном порядке. Причиной такого решение послужило неудаление контента, запрещенного на территории Российской Федерации на законодательном уровне.
Протоколы в отношении компании будут составляться 27 октября, возможная сумма штрафа – 5-10% годового оборота организации. Сотрудники РНК сообщили, что размеры санкций определит суд.
– Я считаю, что это регулярное нарушение закона по удалению запрещенного материала, - пояснил "Ленте.ру" эксперт Вадим Субботин.
Напомним, 8 октября компании Google оказалось под угрозой штрафа в сумму до 8 млн рублей за те же нарушения. Слушание по данному делу пройдет 8 ноября. А 29 сентября американскую компанию оштрафовали на 6,5 млн рублей.
Также представители Роскомнадзора сообщали о намерениях наложить оборотные штрафы на большие IT-компании.