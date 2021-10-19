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Санкциями за повторные нарушения обложит Роскомнадзор компанию Google

1:58:2010/19/2021
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Протоколы в отношении компании будут составляться 27 октября, возможная сумма штрафа – 5-10% годового оборота организации. Причиной является неудаление запрещенного контента.

Американский Гугл ждут штрафы за запрещенный контент. Фото: Рixabay

Роскомнадзор собирается обложить штрафами компанию Google в судебном порядке. Причиной такого решение послужило неудаление контента, запрещенного на территории Российской Федерации на законодательном уровне.

Протоколы в отношении компании будут составляться 27 октября, возможная сумма штрафа – 5-10% годового оборота организации. Сотрудники РНК сообщили, что размеры санкций определит суд.

– Я считаю, что это регулярное нарушение закона по удалению запрещенного материала, - пояснил "Ленте.ру" эксперт Вадим Субботин.

Напомним, 8 октября компании Google оказалось под угрозой штрафа в сумму до 8 млн рублей за те же нарушения. Слушание по данному делу пройдет 8 ноября. А 29 сентября американскую компанию оштрафовали на 6,5 млн рублей.

Также представители Роскомнадзора сообщали о намерениях наложить оборотные штрафы на большие IT-компании.

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