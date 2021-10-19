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У Илона Маска попросили $6 млрд на борьбу с голодом в мире: Столько он зарабатывает за один день

1:30:1510/19/2021
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В 2021 году не менее 42 миллионов человек оказались на грани голодной смерти, сообщили в ООН. Пандемия загнала в нищету не менее 100 миллионов человек.

Борьба с голодом требует много денег. Фото: PxHere

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил у главы Tesla и SpaceX Илона Маска шесть миллиардов долларов на борьбу с угрозой голода и его последствиями. Он обратился к предпринимателю через Twitter.

Как рассказал Бизли, в 2021 году не менее 42 миллионов человек оказались на грани голода. Политик из ООН обратился к Маску, который только за один день зарабатывает сумму, необходимую организации для предотвращения гуманитарной катастрофы.

- Илон Маск, вы только за вчерашний день заработали шесть миллиардов долларов — это именно та сумма, которая нам нужна, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!, — написал он.

Как пояснил Бизли, в настоящее время обозначился очень большой разрыв между богатыми и бедными.

Ранее генсек ООН отметил, что пандемия загнала в нищету не менее 100 миллионов человек, а отсутствие солидарности заставляет людей страдать, особенно это касается тех, кто проживает в регионах, затронутых военными конфликтами или жителей беднейших государств.

В ООН также отметили, что территорией бедствия может в ближайшее время стать Афганистан. На него надвигается голод. Люди должны собрать не менее 600 миллионов долларов, чтобы избежать надвигающейся трагедии.

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