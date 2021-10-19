Бродячие собаки рвали на части 8-летнюю девочку на территории школы в Красноярске: Ребенок лежит в больнице в тяжелом состоянии

В Красноярске во дворе закрытой на ремонт школы № 50 произошло нападение собак на 8-летнюю девочку. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю возможную помощь, чтобы спасти ребенка. В СК подтвердили факт нападения бродячих собак на девочку.
На видео, которое сняли местные жители и прислали на ТВК, видно, что осталось от одежды пострадавшей девочки — там только клочья от куртки, также найдены вырванные пряди волос с бантом.
Происшествие произошло на улице Глинки, 26. Именно по этому адресу расположена школа № 50, которая в настоящее время не работает из-за ремонта. Местные жители рассказывают, что собаки постоянно бегают по территории школы, а они боятся выпускать детей на улицу.