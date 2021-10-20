Грешно ли работать 20 октября в праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»?

Псково-Печерская икона Божией Матери "Умиление" написана благочестивым монахом Арсением — она почитается в православной церкви как чудотворная. По тем чудесным событиям, которые она совершила. Икону считают копией образа Пресвятой Девы Марии "Владимирский" и относят к иконописному типу Элевсинской. Она хранится в Михайловском соборе Псково-Печерской обители, а две почитаемые копии образа хранятся в Успенской церкви монастыря.
20 октября отмечается день памяти иконы Богородицы “Умиление”. На иконе Пресвятая Дева Мария держит на руках младенца Христа так, чтобы Его правый бок находился рядом с ее сердцем. Левая рука Христа обнимает ее покров, а правая рука находится под покровом, и его пальцы обнимают ее шею. На образе Богородица и Христос показывают нам свою нежность, утешение и любовь.
Также на иконе покрывало Пресвятой Божией Матери — синего цвета, который символизирует Небо и Вечность. На иконе Пресвятая Богородица смотрит печальным взглядом, отводя взгляд, чтобы узреть мир Вечности. Она уже знает кто ее Сын и что с Ним будет, когда он вырастет. Она знает, что будет чувствовать сильную печаль, когда увидит, как ее Сын Иисус умирает на Кресте. Щека Христа прижата к щеке Его матери. Богородица своим примером нежности и умиления учит нас также относиться друг к другу с нежностью и любовью.
В этот день работать не запрещено. По крайней мере, об этом нигде не написано. Но, священнослужители советуют оставить мирские дела, и посетить утром храм, чтобы поклониться святому образу.