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Мужественных и надежных авиадиспетчеров с праздником – с Международным днем авиадиспетчера красивые поздравления на 20 октября

12:45:2510/20/2021
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Дата Международного дня авиадиспетчера фиксированная – 20 октября.

Международный день авиадиспетчера

Верный курс задаёшь самолётам
Сквозь туманы и фронт грозовой,
Нет ответственней в мире работы,
Все по праву гордятся тобой.

И желаем безоблачных будней
И погоды хорошей всегда,
Чтобы чётко воздушные судна
Приземлялись в свои города!

***

С Днем авиадиспетчера!
Работа ваша сложная.
И вы с утра до вечера
Творите все возможное,

Чтоб самолет уверенно
На взлет шел, на посадку.
Вам столько жизней вверено,
Так пусть все будет гладко!
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-aviadispetchera/

Международный день авиадиспетчера

Поздравляем тех, кто по призванию Управляет небом на земле. Верят в вашу точность и внимание Те, кто на воздушном корабле.

Все сильнее в небе плотность трафика,
Все быстрее скорости судов.
Им помочь не выбиться из графика
Профессионал всегда готов.

Даже в праздник вам нельзя расслабиться,
Как других профессий мастерам.
Дай вам бог с движеньем в небе справиться.
И еще — земного счастья вам.

***

Мелкий дождь, темнеет скоро —
Вновь не балует природа...
Ты сидишь у монитора —
В небе лётная погода!

И неважно — солнце, стужа,
Или самый сильный ветер,
Помни, что стране ты нужен,
Лучший авиадиспетчер!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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