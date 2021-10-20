Мужественных и надежных авиадиспетчеров с праздником – с Международным днем авиадиспетчера красивые поздравления на 20 октября

Верный курс задаёшь самолётам
Сквозь туманы и фронт грозовой,
Нет ответственней в мире работы,
Все по праву гордятся тобой.
И желаем безоблачных будней
И погоды хорошей всегда,
Чтобы чётко воздушные судна
Приземлялись в свои города!
***
С Днем авиадиспетчера!
Работа ваша сложная.
И вы с утра до вечера
Творите все возможное,
Чтоб самолет уверенно
На взлет шел, на посадку.
Вам столько жизней вверено,
Так пусть все будет гладко!
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Поздравляем тех, кто по призванию Управляет небом на земле. Верят в вашу точность и внимание Те, кто на воздушном корабле.
Все сильнее в небе плотность трафика,
Все быстрее скорости судов.
Им помочь не выбиться из графика
Профессионал всегда готов.
Даже в праздник вам нельзя расслабиться,
Как других профессий мастерам.
Дай вам бог с движеньем в небе справиться.
И еще — земного счастья вам.
***
Мелкий дождь, темнеет скоро —
Вновь не балует природа...
Ты сидишь у монитора —
В небе лётная погода!
И неважно — солнце, стужа,
Или самый сильный ветер,
Помни, что стране ты нужен,
Лучший авиадиспетчер!
Стихи: Поздравок
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