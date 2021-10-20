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19.10
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Какой сегодня церковный праздник 20 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:0810/19/2021
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В этот день почитают домашних животных. Люди садятся за стол только после того, как будет накормлена вся скотина.

На Руси в этот день женщины надевали новые платки, которые им покупали мужья. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 20 октября 2021 года.

Мучеников Сергия и Вакха
Преподобного Сергия Послушливого, Печерского
Преподобного Сергия Нуромского (Вологодского)
Обретение мощей преподобного Мартиниана Белозерского, игумена

Народные праздники и приметы.

Сергий Зимний
По народному календарю в эту дату чтут двух преподобных Сергиев (Печерского и Нуромского) и двух мучеников (Сергия и Вакха).

В этот день почитают домашних животных. Люди садятся за стол только после того, как будет накормлена вся скотина.

По народной традиции в этот день печь должен растопить самый юный член семьи, тогда зимой в доме всегда будет тепло.

На Руси в этот день женщины надевали новые платки, которые им покупали мужья. Считалось, что после этого год не будет болеть голова.

Мутная и бледная луна сулит скорый мороз и снег.

Приметы:

- Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро растает.
- Если снег выпадет 20 октября – жди раннюю зиму.
- Дневной снег не лежит, а первый надежный снег выпадает ночью.
- Если Сергий снежком покроется, то с ноябрьской Матрены зима встанет на ноги, дневной снег не лежит, а первый надежный снег выпадает ночью.
- Если на Сергия земля снегом покроется, то с ноябрьской Матрены (22 ноября) зима станет на ноги.

Источник: my-calend.ru

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