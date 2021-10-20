Какой сегодня церковный праздник 20 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 20 октября 2021 года.
Мучеников Сергия и Вакха
Преподобного Сергия Послушливого, Печерского
Преподобного Сергия Нуромского (Вологодского)
Обретение мощей преподобного Мартиниана Белозерского, игумена
Народные праздники и приметы.
Сергий Зимний
По народному календарю в эту дату чтут двух преподобных Сергиев (Печерского и Нуромского) и двух мучеников (Сергия и Вакха).
В этот день почитают домашних животных. Люди садятся за стол только после того, как будет накормлена вся скотина.
По народной традиции в этот день печь должен растопить самый юный член семьи, тогда зимой в доме всегда будет тепло.
На Руси в этот день женщины надевали новые платки, которые им покупали мужья. Считалось, что после этого год не будет болеть голова.
Мутная и бледная луна сулит скорый мороз и снег.
Приметы:
- Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро растает.
- Если снег выпадет 20 октября – жди раннюю зиму.
- Дневной снег не лежит, а первый надежный снег выпадает ночью.
- Если Сергий снежком покроется, то с ноябрьской Матрены зима встанет на ноги, дневной снег не лежит, а первый надежный снег выпадает ночью.
- Если на Сергия земля снегом покроется, то с ноябрьской Матрены (22 ноября) зима станет на ноги.
Источник: my-calend.ru