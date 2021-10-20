Душевные картинки для военных в День военного связиста 20 октября

День военного связиста
Отмечает вся страна.
С этим праздником, ребята,
Поздравляю вас и я.
Пусть вам в жизни повезет,
Пусть придет удача,
Служба радость пусть несет
Так, и не иначе.
Пусть здоровье богатырским
Будет непременно,
Пусть готовит лишь благие
Жизнь вам перемены.
С Днем военного связиста!
Вам — служить лишь только в мире,
И чтоб связь была лишь чистой,
Без любых помех в эфире!
В личном вам желаем счастья,
Чтоб здоровье было крепче,
А житейские ненастья
Не ложились к вам на плечи!
Только ты один лишь знаешь, Как знаки Морзе распознать. Тире и точки ты читаешь, Что скрыто, можешь разобрать.
Связисты на посту всегда.
И это каждый знает,
Будет спокойною страна,
Ведь враг не нападает.
Не дано простым солдатам
Знаки мудрости читать.
Зашифрованы все даты —
Тайный символичный ряд.
Я желаю всем связистам
Стоять смело на посту.
Держать послание закрытым,
Чтоб охранять нашу страну.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru