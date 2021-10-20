Почему категорически нельзя рубить старые деревья 21 октября? И что должны делать мужчины с огурцами в этом день? Традиции и приметы дня

Завтра, 21 октября, православные верующие отметят народный праздник в честь святых Трифона и Пелагеи.
Праздничные традиции на 21 октября.
В праздничный день святых принято доставать всю теплую одежду, чтобы подготовиться к грядущим морозам. Именно поэтому также 21 октября прозвали в качестве Ознобицы. Чтобы не заболеть, стоит начать одеваться как можно теплее.
Мужчины в это время оставляли бочки с огурцами и капустой, засоленными на зиму, на дне рек. Это делалось для того, чтобы продукты не потеряли свои свойства и не испортились, поскольку подо льдом температура не опускалась ниже нуля, но была низкой для сохранения овощей.
Также 21 октября наши предки вырубали деревья.
Запреты.
Несмотря на то, что вырубка деревьев являлась важной традицией, вырубать все деревья нельзя. Под особый запрет попадали старые растения. Считается, что в них живут души людей.
Женщинам в праздник категорически запрещено тратить много времени на уход за собой перед зеркалом. Это поведение может привлечь проблемы со здоровьем. Кроме этого, дамам стоит избегать сплетен, споров и ругани.
Приметы.
Низкие облака на 21 октября — к морозам.
Яркие звезды — к хорошей погоде. Тусклые же — к плохой.
Если дятел долбит дерево снизу — грядущая зима будет очень суровой.
Также на морозную зиму указывает поведение мышей. Если они роют норки с южной стороны, стоит подготовиться к сильным морозам.
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