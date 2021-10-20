Алена Водонаева покупает квартиру в Москве для кота

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева покупает недвижимость для кота. Такое решение было принято из-за аллергии ребенка телезвезды. Такая информация размещена на странице в Instagram.
Сначала трудности со здоровьем появились у мамы звезды. Ее организм плохо реагирует на шерсть питомца. Затем сильный кашель начался у сына по имени Богдан. Мальчику пришлось даже уехать на проживание к своему отцу.
Водонаева собирается оформить ипотеку в районе Хамовники. Смотрины помещения уже состоялись. Будущая владелица сообщает, что надеется на то, что ее питомец останется доволен. Сама телеведущая проживает в другом районе столицы, но известно, что она планирует переезд. В Хамовниках телеведущая открыла салон красоты, также сын звезды учится в данном районе.