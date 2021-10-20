Гороскоп на Полнолуние 20 октября 2021 года для каждого знака зодиака

Ваш ежедневный гороскоп на 20 октября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на среду во время Полнолуния в Овне.
Планируется, что этот день изменится, поскольку Полнолуние в Овне завершает лунный цикл. Полнолуние в астрологии связано с высвобождением энергии, и, поскольку эта Луна противопоставляется Марсу в Весах, может вспыхнуть гнев.
Хорошая новость заключается в том, что Марс, планета войны, загорелся - это выражение означает просто сгорел его жизненная энергия, пишет Your Tango.
Таким образом, любой тип гнева или аргумента, выраженный в этот день, может быть кратковременным и более мягким, чем ожидалось, и дать мало результатов.
Позднее вечером Луна входит в Телец.
Если ваш день рождения 20 октября:Вы - Весы, которым правит планета Венера, символом которой является глиф Весов.
Известные знаменитости знаков зодиака Весы , которые также родились 20 октября, включают американского рэпера Снуп Догга и певца / автора песен Тома Петти. Камала Харрис, первая женщина-вице-президент Соединенных Штатов Америки, также родилась 20 октября.
Знаки зодиака, с которыми Весы наиболее совместимы, включают Овен, Водолей и Близнецы.
Ежедневный гороскоп на 20 октября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активизируя ваш сектор денег.
Теперь, когда вы осознали все, что вам нужно убрать из своей жизни, вы можете сосредоточиться на том, что у вас есть, и создать больше для себя, и, возможно, чтобы помочь другим.
Луна в Тельце помогает вам направить вашу амбициозную энергию в правильное русло.
Не тратьте время на драму, поскольку ваша способность принимать денежные решения остается повышенной.
Телец (20 апреля - 20 мая)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активизируя ваш сектор личного развития.
После получения новых знаний о том, что вас сдерживает, самое время сосредоточиться на том, что вы можете изменить.
В личном развитии речь идет о том, чего вы хотите достичь в своей жизни. Важно знать себя и изучать свой жизненный выбор, чтобы сделать его лучше и завершить этот год сильным.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активируя ваш сектор скрытых врагов.
Любопытство и ваше естественное желание узнать причину могут оказаться для вас преимуществом, поскольку вы стремитесь понять, почему люди, которые предали вас, сделали это.
Вы можете обнаружить, что ситуации, эмоциональные вампиры и личные недостатки находятся на вашем радаре, и вам легче принимать решения, которые помогают уменьшить воздействие этих областей вашей жизни.
Рак (21 июня - 22 июля)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активизируя ваш сектор дружбы.
Некоторые могут сказать, что дружба - это форма богатства, и вам определенно нравится находиться среди людей, которые дают вам чувство общности.
Это хорошее время для общения и знакомства с другими людьми, которые могут помочь вам в вашей карьере или для достижения очень конкретной цели.
Лев (23 июля - 22 августа)Сегодня днем Полнолуние в Овне входит в Телец, активизируя ваш сектор карьеры.
Это прекрасное время для того, чтобы принимать решения, ориентированные на деньги, связанные с вашей карьерой.
Ищите новые возможности, в том числе новую работу. Обновите свое резюме, и если вас внезапно попросят пройти собеседование, не отвергайте эту идею, возможно, вам будет достаточно любопытно, чтобы попробовать и посмотреть, что произойдет.
Дева (23 августа - 22 сентября)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активизируя ваш сектор высшего образования.
Вы готовы двигаться вперед, поскольку день начинает идти в лучшем направлении. Это Полнолуние могло потрясти ваш мир неожиданным сюрпризом и, возможно, даже потребовать денег - такие неожиданные расходы, требующие внимания.
Хорошо то, что вы можете «жить и учиться». И когда вы понимаете свою собственную ситуацию, вы всегда поднимаетесь на вершину, беря с собой новообретенную мудрость.
Весы (23 сентября - 22 октября)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активируя ваш сектор общих ресурсов.
У вас сегодня много дел, и, вероятно, есть люди, которые захотят внести свой вклад и оказать вам некоторую помощь.
Возможно, вам не придется заходить слишком далеко, чтобы получить то, о чем вы просите. Друг может вмешаться, даже если вы не будете слишком сильно подталкивать вас.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активизируя ваш сектор обязательств.
Сегодня ты будешь упираться обеими пятками, чтобы добиться цели. Выбор, который вам нужно сделать, показывает, что вы сильно хотите добиться цели.
Вам не составит труда признать, что вы хотите или готовы сделать, чтобы получить это.
Вам просто нужно сказать «нет» всему, что отвлекает или отвлекает ваше внимание туда, где оно не должно быть.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активизируя ваш сектор здоровья.
Это отличный день, чтобы начать свои планы и сделать что-то полезное. Прокатитесь на велосипеде. Уйди на работу или вернись и отправляйся в спортзал. Нет такого времени, как сейчас, чтобы наслаждаться днем.
Козерог (22 декабря - 19 января)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активизируя ваш сектор творчества.
Вытащите книжки-раскраски для взрослых или дайте себе повод взять блокнот для рисования и угольные карандаши. Баловаться.
Поиграйте с некоторыми идеями, даже если вы не художник. Дайте себе время поиграть.
Водолей (20 января - 18 февраля)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в знак Тельца, активируя ваш сектор дома.
Это прекрасное время, чтобы собраться и спланировать отпуск, сделав что-нибудь праздничное и декоративное в своем доме.
Позвольте себе насладиться сменой времен года, подражая тому же в вашем доме. Наслаждайтесь красотой осени и сменой времен года на зиму!
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Полнолуние в Овне сегодня днем входит в Телец, активизируя ваш сектор общения.
Скажите, что вы имеете в виду, и не бойтесь открыто делиться своими мыслями и идеями.
Вам не нужно стыдиться или беспокоиться о том, что ваши чувства «неправильны» или неточны. Нет ничего плохого в том, как вы себя чувствуете, поскольку эти эмоции являются отражением того, кем вы являетесь.