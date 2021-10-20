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В Ноябрьске 9-летняя школьница вышла выносить мусор и пропала

2:56:0410/20/2021
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Ребенок сбегает из дома уже не в первый раз.

Девочка убегает из дома уже который раз. Фото: Вконтакте Происшествия Ноябрьск.

В Ямало-Ненецком автономном округе, 19 октября, в городе Ноябрьск пропала 9-летняя девочка. Школьница вышла из дома вечером и пропала.

Сообщение о пропаже ребенка разместили в паблике ВКонтакте "Происшествия Ноябрьск". Девочка всего лишь вышла из дома, чтобы вынести мусор, и с тех ор ее больше никто не видел, на связь она не выходила.

Приметы девочки: школьница одета в длинный фиолетовый пуховик с капюшоном, красно-белую шапку, серые штаны и фиолетово-розовые ботинки.
Пока что обстоятельства исчезновения девочки остаются неизвестными.

Но стоит отметить, что в комментариях под публикацией с объявлением о пропаже, местные жители негодуют, так как эта девочка сбегает из дома уже не первый раз и сообщения о пропаже появляются в паблике с периодичностью.

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