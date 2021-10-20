В Бердске в мусорном баке нашли котенка

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Маргарита:
Нашли дети котенка в мусорном баке. Мы его отмыли и накормили. Но, к сожалению, оставить не можем, ему нужен дом, а у нас взрослая и злая кошка. Помогите найти ему дом. 8951-365-49-41.
Ему ищут новый дом. Телефон для связи.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Маргарита:
Нашли дети котенка в мусорном баке. Мы его отмыли и накормили. Но, к сожалению, оставить не можем, ему нужен дом, а у нас взрослая и злая кошка. Помогите найти ему дом. 8951-365-49-41.
От редакции
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