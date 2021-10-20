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Пассажирский лайнер Superjet-100 запросил экстренную посадку в Челябинске

5:50:1710/20/2021
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На борту возникли технические неисправности.


Сегодня, 20 октября, пассажирский лайнер Superjet-100 запросил экстренную посадку в Челябинске. По предварительным данным, причиной такого решения могли стать технические неисправности на борту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

- Пассажирский лайнер Superjet-100, выполнявший рейс Челябинск - Норильск, запросил у диспетчеров возможность прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой, - сообщил источник.

На борту находятся около 100 человек. В ближайшие минуты он должен приземлиться в Челябинске.

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