Сегодня, 20 октября, пассажирский лайнер Superjet-100 запросил экстренную посадку в Челябинске. По предварительным данным, причиной такого решения могли стать технические неисправности на борту. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
- Пассажирский лайнер Superjet-100, выполнявший рейс Челябинск - Норильск, запросил у диспетчеров возможность прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой, - сообщил источник.
На борту находятся около 100 человек. В ближайшие минуты он должен приземлиться в Челябинске.