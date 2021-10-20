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Загадочная смерть под Искитимом: 17-летний студент рассказал, как он расследует гибель своей мамы - ее нашли около кладбища с изуродованным лицом

9:39:2410/20/2021,Алина Бурова
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В роковой день женщина хотела встретиться с мужчиной, с которым познакомилась недавно. Перед смертью она успела произнести два слова. Рядом с телом Татьяны нашли мертвую хаски - именно ее в этот момент выгуливала мать студента.

Татьяна Мишенина погибла при загадочных обстоятельствах. Фото: Предоставлено Василием К./Госавтоинспекции Новосибирской области

Семнадцатилетний Василий К. решил самостоятельно расследовать дело по факту загадочной гибели своей матери в Новосибирской области. Инцидент произошел в поселке Степной Искитимского района.

Татьяна Мишенина растила 13-летнюю дочь и двух сыновей - 9 и 17 лет. С мужем женщина была в разводе. 1 октября Татьяна решила выгулять хаски и сказала, что выйдет «на часик». Дочь с собой не позвала, хотя обычно животное они выгуливали вместе. Как выяснилось, Татьяна должна была встретиться с мужчиной, с которым не так давно познакомилась. Спустя время, женщина перестала выходить на связь. Дочь Татьяны изрядно забеспокоилась и позвонила подруге своей матери.

- Я был в это время в техникуме. Сестра с маминой подругой поехали искать и нашли. Потом они позвонили мне и сообщили, что произошло,- поведал Василий К. сегодня, 20 октября «Курьер.Среда».

Как сказала Василию приятельница Татьяны,  женщина во время прогулки с псом, разговаривала с ней по телефону. Последними ее словами были "собаку сбили". После чего связь с матерью оборвалась.

Тело 36-летней Татьяны Мишениной с изуродованным лицом было обнаружено в 1,5 км от ее дома -  на местном кладбище. Рядом с женщиной лежала и мертвая хаски.

- В последний раз она была в сети в 21:45. Звонок у нее был где-то в 22:30. Примерно в 20:30-21:00 она вышла из дома. Я не верю, что это ДТП, так как я был на месте преступления. Я каждый сантиметр рассмотрел. Не было следов машины, то есть, как она тормозила. Когда собаку хоронил, то прежде, чем ее закопать, я перевернул ее на другой бок. Просто отпечаток появился. Крови не было. Как-то это мне все странно показалось. Я думаю, что просто где-то убили и вывезли туда. Подстроили, что это якобы ДТП.  Если  бы это было ДТП, то она отлетела бы оттуда. Мама была, где обочина. Дальше был кювет. Примерно на полметра находилась, - произнес сын погибшей.

По словам Василия К., у Татьяны не было врагов. Зла она никому не причиняла. Как говорит молодой человек, мужчину, с которым его мать познакомилась, вызывали на детектор лжи.

- Его в Новосибирск забирали. Машину на обследование увозили, но ничего такого не нашли. Даже если бы она поехала на его машине, то все равно осталась бы шерсть или еще что-нибудь,- высказался Василий.

Сын погибшей Татьяны отметил, что хотел бы осмотреть телефон матери, но он был разбит. Устройство забрала полиция. Как вспоминает подросток, у его родительницы было много планов о том, как устроить их жизнь.

- В день трагедии мы с ней созванивались. Я был на работе и говорил, что приеду на ее День Рождения. Мама коз, свиней купила. Хотели разводить. Дом вместе восстановили и все так резко оборвалось. Сестра держится потихоньку, но ей тоже очень обидно и тяжко, - сказал юноша.

Василий опасается, что уголовное дело могут закрыть или же причастному к преступлению дадут минимальный срок. Подросток желает, чтобы правоохранительные органы тщательно разобрались в случившемся. Сейчас опеку над детьми оформляет бабушка.

В ГУ МВД по Новосибирской области заверили, что случай пока что зафиксирован, как ДТП. Ведется проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Если вы были свидетелем случившегося и знаете какие-то детали происшествия, просьба обратиться в редакцию по телефону WhatsApp 8953-878-90-10.

Напомним, что в день трагедии 1 октября Татьяна выгуливала собаку породы хаски с помесью овчарки. Женщина была одета в синюю куртку и лосины. На руках были перчатки.

Татьяне было 36 лет. Фото: Предоставлено Василием К.

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