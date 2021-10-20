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В России резко подскочили цены на бензин

7:58:4910/20/2021
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Средняя стоимость поднялась на 15 копеек.

Автолюбителям скоро придется очень много тратиться на заправках. Фото: Pixabay.com

В России в период с 7 по 14 октября стоимость бензина выросла абсолютно во всех регионах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

По данным ведомства, сейчас средняя стоимость бензина Аи-95 выросла на 18 коп – до 49,56 руб за литр, на Аи-92 на 17 копеек – до 46,09 руб за литр, а дизтопливо подорожало на 13 копеек – до 50,36 руб за литр.

Но больше всего рост цен усилился в Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях – на 30 копеек.

Напомним, ранее 12 октября Российский топливный союз предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о том, что в 2022 году проблема с повышением цены на топливо может обостриться. Также они добавили, что к концу сентября 2021 года оптовые цены относительно конца декабря 2020 года выросли на 27–30%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. В результате «топливная розница» хронически несет убытки.

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бензинтопливоповышение цены
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