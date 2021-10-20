Власти Москвы собираются ввести полный локдаун из-за шокирующего распространения коронавируса

Власти Москвы хотят принять решение о введении новых ограничений в столице, которые могут вступить в силу при условии роста заболеваемости коронавирусом. Таким образом, в городе могут закрыть абсолютно все общественные места в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября, передает издание Forbes.
У СМИ есть документ, подтверждающий намерения правительства Москвы ввести подобные ограничения на период временного «локдауна». Но подлинность бумаги сомнительна.
Согласно проекту указа, если за эту неделю в столице количество заболевших будет больше, чем за период с 13 по 20 октября, то во время ноябрьских праздников москвичам придется сидеть дома, так как все общественные места будут закрыты. А к ним относятся: пункты питания, рынки, организациях и ИП, салоны красоты, фитнес-клубы, развлекательные центры и другие.
Но все сервисы доставок на дом, аптеки, продуктовые магазины, онлайн-магазины и официальные мероприятия, которые организуют власти города, будут работать в штатном режиме.