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Власти Москвы собираются ввести полный локдаун из-за шокирующего распространения коронавируса

9:00:4310/20/2021
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Горожанам все ноябрьские праздники придется сидеть дома.

В период осенних праздников жителям столицы придется сидеть дома. Фото: Pixabay.com

Власти Москвы хотят принять решение о введении новых ограничений в столице, которые могут вступить в силу при условии роста заболеваемости коронавирусом. Таким образом, в городе могут закрыть абсолютно все общественные места в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября, передает издание Forbes.

У СМИ есть документ, подтверждающий намерения правительства Москвы ввести подобные ограничения на период временного «локдауна». Но подлинность бумаги сомнительна.

Согласно проекту указа, если за эту неделю в столице количество заболевших будет больше, чем за период с 13 по 20 октября, то во время ноябрьских праздников москвичам придется сидеть дома, так как все общественные места будут закрыты. А к ним относятся: пункты питания, рынки, организациях и ИП, салоны красоты, фитнес-клубы, развлекательные центры и другие.

Но все сервисы доставок на дом, аптеки, продуктовые магазины, онлайн-магазины и официальные мероприятия, которые организуют власти города, будут работать в штатном режиме.

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ограниченияпраздникикоронавирус
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