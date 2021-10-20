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В Новосибирской области второй день подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших коронавирусом

9:17:1910/20/2021
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За все время пандемии в регионе скончались 3232 человека.

Статистика коронавируса по Новосибирской области. Фото: Pixabay.com

На 20 октября в области за сутки выявили 271 случай заражения коронавирусом, также скончались 15 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в регионе зарегистрировано 67 570 заболевших, 271 — за сутки, в том числе у 6199 детей. Отметим, что 52 497 пациентов полностью выздоровели, 130 — за сутки.

Однако скончались еще 15 пациентов: мужчины в возрасте от 47 до 85 лет и женщины в возрасте от 37 до 77 лет.

Как сообщает ведомство, всего в регионе от ковида скончались 3232 человека.

На данный момент в больницах находятся 2996 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 304 человека, из них 54 — на искусственной вентиляции легких.

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