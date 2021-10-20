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Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам

10:45:4910/20/2021
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Разъяснение по ним дадут специалисты профильных ведомств.

Владимир Путин примет решение о выходных днях. Фото: Pixabay.com

Владимир Путин примет рамочное решение по антиковидным мерам, а реализовывать и давать пояснения будут правительство, оперативный штаб и другие ведомства, занимающиеся этим профильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время встречи с журналистами.

- От главы государства методологических инструкции ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров. Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения, - сказал Песков журналистам.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что обратилась к президенту России с предложением ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. При этом она отметила, что в некоторых регионах необходимо ввести ограничения уже с 23 октября. Поводом для данной инициативы стала напряженная ситуация с ковидом в стране. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу Голиковой.

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нерабочие днирешение президентареализация решенийВладимир ПутинДмитрий Песков
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