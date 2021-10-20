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В Новосибирске взял у друга машину, которую он выиграл в лотерею и сдал на металлолом

10:31:0810/20/2021
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Крепкая дружба между сибиряками стоила 5 тысяч рублей.

Обманщику дали полтора года условно. Фото: Pixabay.com

На днях стало известно о подставе одного новосибирца другому. Сибиряк выиграл Жигули в лотерею, но отдал машину на хранение другу, так как сам занимался переездом. В это время товарищ и сдал машину в металлолом.

Пару лет назад житель Новосибирска получил новенький ВАЗ. Из-за переезда машиной он так и не пользовался. Но попросил друга проследить за машиной. Товарищи были в хороших отношениях.

Друг бережно хранил автомобиль, как и просил его товарищ. Но спустя время ему очень понадобились деньги. Он сдал новые жигули в металлолом за 5 тысяч рублей.

По данным прокуратуры Первомайского района, мужчина долго не признавал своей вины. Также подговорил маму и двух знакомых. Но в итоге, правда вышла на свет — обманщику дали полтора года условно, а лжесвидетелям (кроме мамы) грозит уголовка.

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