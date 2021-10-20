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В Новосибирске охранник «Пятерочки» избил 13-летнего подростка

11:01:2810/20/2021
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Ребенок находится в больнице, а мужчина отстранен от работы.

У мальчика серьезный перелом позвоночника. Фото: Pixabay.com

19 октября, в час дня, в Новосибирске произошел инцидент, в котором охранник «Пятерочки», на проспекте Дзержинского, избил 13-летнего мальчика.

Как рассказала мама пострадавшего мальчика, она отправила ребенка в магазин за лимонадом. Нужный продукт он не смог найти, поэтому обратился к продавцам. Они, в свою очередь, не сказали ничего путного и попросили мальчика посмотреть самому, что он и сделал. Охранник магазина ходил по пятам за подростком и начал приставать с вопросами: «Что ты от меня прячешься?».

Мальчик сказал, что ни от кого он не прячется, развернулся и хотел уже уйти, как охранник его догнал и начал орать. Схватил парня за одежду, затем ударил между лопаток по спине.

У подростка зафиксирован компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе. Сейчас парень в больнице.

Руководство магазина отстранило охранника от работы на период расследований и разбирательств.

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подростокпобоиохрана
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