В Новосибирске охранник «Пятерочки» избил 13-летнего подростка

19 октября, в час дня, в Новосибирске произошел инцидент, в котором охранник «Пятерочки», на проспекте Дзержинского, избил 13-летнего мальчика.
Как рассказала мама пострадавшего мальчика, она отправила ребенка в магазин за лимонадом. Нужный продукт он не смог найти, поэтому обратился к продавцам. Они, в свою очередь, не сказали ничего путного и попросили мальчика посмотреть самому, что он и сделал. Охранник магазина ходил по пятам за подростком и начал приставать с вопросами: «Что ты от меня прячешься?».
Мальчик сказал, что ни от кого он не прячется, развернулся и хотел уже уйти, как охранник его догнал и начал орать. Схватил парня за одежду, затем ударил между лопаток по спине.
У подростка зафиксирован компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе. Сейчас парень в больнице.
Руководство магазина отстранило охранника от работы на период расследований и разбирательств.