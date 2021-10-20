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Разъяренный медведь разорвал одного из троих рыбаков под Тюменью

3:42:4510/20/2021
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23-летний рыбак получил серьезные ранения. Именно он смог убить медведя-людоеда. Третий, 41-летний мужчина, не пострадал. СК начал проверку.

медведь
Разъяренный медведь напал на трех рыбаков под Тюменью. Фото: Рixabay

В Уватском районе Тюменской области произошел трагический инцидент - медведь набросился на трех рыбаков в тот момента, когда они возвращались с рыбалки домой. Об этом 20 октября сообщили в региональном управлении СКР.

В результате нападения хищника погиб один из трех рыбаков – 48-летний мужчина. 23-летний рыбак получил серьезные ранения. Именно он смог убить медведя-людоеда.

Третий, 41-летний мужчина, не пострадал. Он смог довезти на лодке пострадавшего до ближайшей больницы.

Следственный комитета по Тюменской области начал проверку по факту произошедшего. Следователи выехали на место происшествия, проводят его осмотр. По результатам проверки в СК примут процессуальное решение.

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