Евреев попросили указывать национальность во время всероссийской переписи населения

Россиян с еврейскими корнями призвали участвовать во всероссийской переписи населения и сообщать свою национальность.
"По инициативе президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера крупнейшие еврейские организации России договорились призвать россиян еврейского происхождения принять участие во всероссийской переписи населения на портале Госуслуги и указать свою национальность в соответствии с собственными убеждениями… Инициатива под названием "Два рукопожатия" направлена на информирование россиян еврейского происхождения о важности участия в переписи. Есть гипотеза, что все евреи знакомы через два рукопожатия (не через шесть, как остальные жители земли). И если она подтвердится, призыв еврейских организаций России услышат все евреи страны", - говорится в сообщении, которое распространил РЕК.
Предложение Каннера поддержали главный раввин России Берл Лазар, а также многие еврейские организации по всей России.
15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Это первая электронная перепись в России с использованием передовых технологий. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на переписных участках.