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Трифон и Пелагея: что обязательно должен сделать 21 октября мужчина по приметам на народный праздник

1:00:3910/21/2021,София Мальцева
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На Руси этот день считался еще одним шагом к зиме. Холодная погода становилась все ощутимей.

Раньше в большей части страны был густой лес, который нужно было немного расчищать для новых полей. Фото: Pixabay.com

21 октября празднуется день Трифона и Пелагеи. А в православии в этот день верующие чтят память святого Трифона, архимандрита Вятского, и святой Пелагии Антиохийской.
Пелагия жила в Антиохии в пятом веке и славилась невероятной красотой, которую использовала для игры в театре, танцах и вела распутный образ жизни. Она также носила имя Маргарита, означающее жемчужина. Однажды девушка проезжала мимо церкви, где читал проповедь епископ Нонн. Она прислушалась к словам и решила обязательно вернуться, чтобы расспросить священнослужителя о его словах. Когда она пришла к епископу, и они начали беседовать, то Пелагия услышала от него страшные вещи. Девушка пришла в ужас от своей прежней грешной жизни, и приняла решение креститься. Все свое имущество, одежду и украшения отдала бедным, переоделась в мужские вещи и отправилась в Иерусалим. Только после смерти монахи узнали, что это была девушка.

Трифон жил в Архангельской области в 16 веке. Он с детства хотел посвятить себя служению Господу. Трифон тайно ушел от родителей в монастырь. Однажды сам святитель Николай явился ему и послал дар чудотворения. Преподобный архимандрит Трифон за свою жизнь построил два монастыря на Вятке и на реке Чусовой.

На Руси этот день считался еще одним шагом к зиме. Холодная погода становилась все ощутимей. Для того чтобы морозы резко не заставали, следовало заранее подготовить зимнюю одежду. Поэтому смотрели, не требуют ли наряд починки.

Раньше в большей части страны был густой лес, который нужно было немного расчищать для новых полей. Поэтому мужчины 21 октября выходили рубить деревья. Где-то их выжигали, а древесину использовали для сельскохозяйственных нужд. Такую работу начинали делать с 21 октября, отсюда пошло и еще одно название праздника - Лагодки.

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традициипраздникиприметы День Трифона и Пелагии
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