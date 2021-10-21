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21.10
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Россиян ждет премьера новой отечественной комедии про вампиров из Костромы

6:25:4110/21/2021
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Михаил Галустян выступит в роли графа Дракулы.

Афиша новой комедии "Дракулов". Фото: Instagram m_galustyan

В преддверии октябрьского праздника Хеллуина, отечественный кинематограф подготовил премьеру трэш-комедии «Дракулов».

Основную часть фильма снимали в Костроме. Город предстанет перед зрителями в роли купеческой Москвы XIX века. Поэтому горожанам следует быть готовым к новому восприятию родного города, через призму российского юмора.

Сюжет фильма заключает в себе историю графа Дракулы, которого играет Михаил Галустян. Он решает перебраться из Транстльвании в Россию, берет фамилию Дракулов и приезжает в московский особняк. По приезде в Россию у графа начинают происходить различные интересные события, а сам он оказывается участником невероятного приключения. Ему встречаются на пути и соблазнительные оборотни женского пола, и сын знаменитого охотника на вампиров Вася Хельсинг.

Фильм выходит на экраны с 21 октября.

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отечественное кинотрэш-комедиявампиры
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