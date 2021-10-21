Россиян ждет премьера новой отечественной комедии про вампиров из Костромы

В преддверии октябрьского праздника Хеллуина, отечественный кинематограф подготовил премьеру трэш-комедии «Дракулов».
Основную часть фильма снимали в Костроме. Город предстанет перед зрителями в роли купеческой Москвы XIX века. Поэтому горожанам следует быть готовым к новому восприятию родного города, через призму российского юмора.
Сюжет фильма заключает в себе историю графа Дракулы, которого играет Михаил Галустян. Он решает перебраться из Транстльвании в Россию, берет фамилию Дракулов и приезжает в московский особняк. По приезде в Россию у графа начинают происходить различные интересные события, а сам он оказывается участником невероятного приключения. Ему встречаются на пути и соблазнительные оборотни женского пола, и сын знаменитого охотника на вампиров Вася Хельсинг.
Фильм выходит на экраны с 21 октября.